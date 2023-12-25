25 Aralık 2023 15:00 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:48

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Irak'ın kuzeyinde 12 şehit verdiğimiz terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısı sonrası güney sınırımızın ötesindeki terör yuvalarını yerle bir etti. 3 gündür devam operasyonlarla birlikte 26 terörist daha etkisiz hale getirildi.

SİHA'LAR KAMIŞLI'DA PKK/YPG HEDEFLERİNİ VURDU

Güvenlik güçlerinin sınır ötesinde teröre karşı çalışmaları aralıksız devam ederken ABD'nin DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle desteklediği PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da hareketli dakikalar yaşandı.

Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar bugün terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi hedef vurdu.

MARDİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan SİHA'ların hedefleri vurmasının ardından yaşanan patlamalar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 12 asker şehit düşmüştü. Alçak saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, gece-gündüz aralıksız bir şekilde Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK'nın düzenlediği hava harekatlarında şu ana kadar onlarca örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.