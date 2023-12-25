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    Türk SİHA'ları Kamışlı'da PKK YPG'nin yuvalandığı bölgeleri yerle bir etti

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı’da PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgeleri vurdu. Operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi. SİHA saldırılarının ardından yaşanan patlamalar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

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    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Irak'ın kuzeyinde 12 şehit verdiğimiz terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısı sonrası güney sınırımızın ötesindeki terör yuvalarını yerle bir etti. 3 gündür devam operasyonlarla birlikte 26 terörist daha etkisiz hale getirildi.

    SİHA'LAR KAMIŞLI'DA PKK/YPG HEDEFLERİNİ VURDU

    Güvenlik güçlerinin sınır ötesinde teröre karşı çalışmaları aralıksız devam ederken ABD'nin DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle desteklediği PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da hareketli dakikalar yaşandı. 

    Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar bugün terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi hedef vurdu.

    Türk SİHA'ları Kamışlı'da PKK YPG'nin yuvalandığı bölgeleri yerle bir etti

    MARDİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

    Öte yandan SİHA'ların hedefleri vurmasının ardından yaşanan patlamalar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü. 

    Türk SİHA'ları Kamışlı'da PKK YPG'nin yuvalandığı bölgeleri yerle bir etti

    ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

    Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 12 asker şehit düşmüştü. Alçak saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, gece-gündüz aralıksız bir şekilde Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK'nın düzenlediği hava harekatlarında şu ana kadar onlarca örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. 

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
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    Haberler > Gündem > Türk SİHA'ları Kamışlı'da PKK YPG'nin yuvalandığı bölgeleri yerle bir etti
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