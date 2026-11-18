Rekabet Kurulu, PlayStation'ın üreticisi Sony hakkında soruşturma başlattı. PlayStation Store üzerinden satılan dijital oyunlara uygulanan komisyon ücretleri ve oyun fiyatları incelemeye alınırken, Sony'nin alternatif satış kanallarını engelleyerek rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı araştırılacak.

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Rekabet Kurulu, oyun dünyasını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Sony'nin PlayStation konsollarındaki dijital oyun ve oyun içi içerik satışlarına yönelik uygulamaları hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment Europe, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ve Sony Eurasia Pazarlama AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğün soruşturma kapsamına alındığı bildirildi.

PLAYSTATION STORE'DAKİ OYUN FİYATLARI İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında Sony'nin PlayStation Store (PS Store) üzerinden gerçekleştirdiği dijital oyun ve oyun içi içerik satışlarında uyguladığı koşullar araştırılacak.

Rekabet Kurumu, PlayStation uyumlu dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtım ve satışının yalnızca Sony'ye ait dijital mağaza üzerinden gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Bu kapsamda Sony'nin dijital oyun satışlarından aldığı komisyonların aşırı olup olmadığı mercek altına alınacak.

Ayrıca söz konusu komisyon ücretlerinin, oyunların dijital sürümlerinin fiziksel sürümlerine kıyasla daha yüksek fiyatlarla satılmasına yol açıp açmadığı incelenecek.

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SONY ALTERNATİF OYUN SATIŞLARINI ENGELLİYOR MU?

Rekabet Kurulunun inceleyeceği bir diğer konu ise PlayStation ekosistemindeki dijital oyun satışlarının yalnızca PS Store üzerinden yapılması.

Kurul, Sony'nin dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin farklı platformlardan satılmasını engelleyerek rakiplerini pazar dışında bırakıp bırakmadığını araştıracak.

Soruşturmada ayrıca Sony'nin oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının tüketicileri alternatif satış kanalları ve daha uygun fiyatlı seçenekler konusunda bilgilendirmesini engelleyip engellemediği de değerlendirilecek.

REKABET KANUNU'NA AYKIRILIK ARAŞTIRILACAK

Soruşturmayla Sony'nin dijital oyun ve oyun içi içerik pazarında dışlayıcı veya sömürücü koşullar uygulayarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilmeye çalışılacak.

Rekabet Kurumu, soruşturma açılmasının Sony'nin kanunu ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Kurulun soruşturma kararı, şirket hakkında yaptırım uygulanacağı anlamına da gelmiyor. Muhtemel bir ihlal ve yaptırım kararı, soruşturma sürecinin sonucunda belirlenecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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