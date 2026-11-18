Rockstar Games'in 13 yıldır beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), saat farkı nedeniyle ilk olarak Yeni Zelanda'da oyuncularla buluştu. Oyunun çıkışının ardından yayımlanan eleştirmen incelemeleri de büyük ses getirdi. Metacritic'te ilk değerlendirmeler sonucunda 100 üzerinden 99 puan alan GTA 6, oyun tarihinin en yüksek puanına ortak oldu.

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Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), resmen çıkış yaptı. Rockstar Games'in yeni oyunu, 19 Kasım 2026'ya ilk giren ülkelerden Yeni Zelanda'da oyuncuların erişimine açıldı.

Saat farkı nedeniyle dünyanın geri kalanından önce GTA 6'yı oynamaya başlayan Yeni Zelandalı oyuncuların ardından gözler eleştirmen değerlendirmelerine çevrildi.

Oyunun çıkışının ardından yayımlanan incelemelerle birlikte GTA 6, Metacritic'te 99 puana ulaşarak oyun tarihinin zirvesine ortak oldu.

GTA 6 çıktı, Metacritic'i salladı! Oyun tarihinin en yüksek puanına ulaştı

GTA 6, METACRITIC'TE 99 PUANA ULAŞTI

GTA 6'nın PlayStation 5 sürümü, Metacritic'te yayımlanan profesyonel eleştirmen incelemelerinin ardından 100 üzerinden 99 puan aldı.

Oyun, platformun en yüksek değerlendirme kategorisi olan "Universal Acclaim" (Evrensel Beğeni) sınıfına girdi.

Rockstar Games'in yeni yapımı, ayrıca Metacritic tarafından yüksek puanlı seçkin oyunlara verilen "Must-Play" etiketinin de sahibi oldu.

Oyuncu puanı ise henüz açıklanmadı. Metacritic'in kullanıcı değerlendirmeleri bölümünde "TBD" (Henüz Belirlenmedi) ifadesi yer alıyor.

28 YILLIK REKORA ORTAK OLDU

GTA 6'nın aldığı 99 puan, oyun dünyasında uzun yıllardır kırılamayan bir rekoru yeniden gündeme getirdi.

Nintendo'nun 1998 yılında piyasaya sürdüğü The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Metacritic'te 99 puanla tüm zamanların en yüksek puanlı oyunları arasında zirvede bulunuyordu.

GTA 6 da aynı puana ulaşarak 28 yıllık rekora ortak oldu.

Böylece Rockstar Games, eleştirmen değerlendirmelerine göre oyun tarihinin en yüksek puanına ulaşan yapımlardan birini geliştirmiş oldu.

ROCKSTAR GAMES KENDİ REKORUNU KIRDI

GTA 6, aldığı puanla Rockstar Games'in önceki oyunlarını da geride bıraktı.

Stüdyonun öne çıkan yapımlarının Metacritic puanları şöyle:

Grand Theft Auto VI (2026): 99

Grand Theft Auto IV (2008): 98

Grand Theft Auto V (2013): 97

Red Dead Redemption 2 (2018): 97

Bu sonuçla GTA 6, Rockstar Games'in bugüne kadar Metacritic'te en yüksek puana ulaşan oyunu oldu.

GTA 6 çıktı, Metacritic'i salladı! Oyun tarihinin en yüksek puanına ulaştı

GTA 6 İLK OLARAK YENİ ZELANDA'DA ÇIKTI

Rockstar Games'in bölgesel çıkış takvimine göre GTA 6, 19 Kasım'da yerel saatle gece yarısı erişime açılmaya başladı.

Saat dilimi nedeniyle Yeni Zelanda, oyuna ilk erişen ülkeler arasında yer aldı.

Yeni Zelanda'da 19 Kasım'ın başlaması, Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'e denk geliyor.

Türkiye'deki oyuncular ise oyuna 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla erişebilecek.

GTA 6, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında yayımlandı.

13 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto V'in ardından serinin yeni ana oyunu için 13 yıl bekleyen oyuncular, GTA 6 ile yeniden Vice City'ye dönüyor.

Florida'dan esinlenen Leonida eyaletinde geçen oyun, Jason ve Lucia adlı iki ana karakterin hikâyesini konu alıyor.

GTA 6, çıkışının ilk saatlerinde elde ettiği 99 Metacritic puanıyla oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri hâline geldi.

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