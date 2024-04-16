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Bıçakla saldırdı! Polis tek hamlede etkisiz hale getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de cadde ortasında tartıştığı kişiye bıçakla saldıran şahıs, devriye sırasında olay yerinden geçen yunus timlerinin hamlesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ö. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. A.Ö., tartıştığı kişilere bıçakla saldırmak istedi.

Yanındaki bıçakla tartıştığı kişilerin üzerine giden A.Ö.’yü o sırada cadde üzerinde devriye gerçekleştiren motorize yunus timleri fark etti. Karşısında yunus timlerini gören A.Ö. bıçağı hemen yere atarken, yunus timleri ise şahsı tek hareketle etkisiz hale getirdi.

Polis bıçaklı saldırganı tek hamlede etkisiz hale getirdi - 1. Resim

Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde; A.Ö.’nün tartıştığı kişilerin üzerine doğru koştuğu ve bir bıçak darbesi salladığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir esnafın sopa yardımıyla ayırmaya çalıştığı sırada yunus timlerinin koşarak gelmesini gören A.Ö., elindeki bıçağı yere atıyor. Polis memuru ise tek hamleyle A.Ö.’yü etkisiz hale getiriyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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