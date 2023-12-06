Polis katlanan Türk bayraklarını düzeltti, hassasiyeti herkesin yüreğine dokundu
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da bir polis, tribünde rüzgardan dolayı katlanan bayrakları düzeltirken cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin Türk bayrağı hassasiyeti herkesin yüreğini ısıttı.
Ankara’da Kahramankazan Belediyespor - Keçiören Belediyesi Bağlumspor maçında rüzgardan dolayı katlanan bayrakları düzelten polis memurunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.
Ankara Süper Amatör Liginde Kahramankazan Belediyespor ve Keçiören Belediyespor karşı karşıya geldi. Tribün olaylarından dolayı Kahramankazan Belediyespor’un seyircisiz oynama cezası nedeniyle sadece Keçiören Belediyesi Bağlumspor’un taraftarları tribünde yerine aldı. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz tamamlandı.
TÜRK BAYRAKLARINI DÜZELTTİ
Güvenlik nedeniyle statta hazır bulunan polisler maçın ardından tribünleri kontrol etti. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun, tribünde asılan ve rüzgardan dolayı katlanan Türk Bayraklarını düzenlemesi yürekleri ısıttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.