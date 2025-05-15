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Polis memuru Şeyda Yılmaz, Ümraniye'de şehit edilmişti! Soruşturmada yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polis memuru Şeyda Yılmaz, Ümraniye&#039;de şehit edilmişti! Soruşturmada yeni gelişme
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de görevi başındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) şehit edilmesine ilişkin iddianame hazırlandı. 3 polis hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapsi istenmişti. Dava 8 Ocak'a ertelenmişti.

Ümraniye'de 22 Eylül 2024 tarihinde 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti'nin (19) yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. 26 suç kaydı bulunan Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislerle yaşadığı arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açmıştı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, Ümraniye'de şehit edilmişti! Soruşturmada yeni gelişme - 1. Resim

Saldırıda, polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

İDDİANAMEDEN

Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesine ilişkin 3 polis memuru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede; Yunus Emre Geçti'nin polis merkezinde muhafaza odasında tutulduğu, Geçti’nin annesi ve yakınlarının "Yemek getirdik, görüşebilir miyiz?" ricası üzerine şüpheli polis memuru Ramazan A.’nın dalgınlığından faydalanıp firar ettiği belirtildi.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, Ümraniye'de şehit edilmişti! Soruşturmada yeni gelişme - 2. Resim

Komiser Abdullah A.’nın, yakalama çalışmaları için şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı S.’yi görevlendirdiği, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi’nde yaşanan kovalamaca ve arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

ODADAN KELEPÇESİZ ÇIKARILDI

Ramazan A.'nın gözaltındaki Yunus Emre Geçti’yi nezaret odasında tuttuğu, bu sırada ailesiyle görüşmesi için tek başına ve kelepçesiz şekilde odadan çıkardığı, ailesiyle görüştüğü sırada Ramazan A.’nın oradan uzaklaştığı, bu sırada Geçti’nin kaçtığı aktarıldı.

Polis memuru Kürşat Hakkı S.’nin ise kaçan Yunus Emre Geçti'yi yakalamaya çalışırken silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan şahsın, polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ölümüne neden olduğu belirlendi.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, Ümraniye'de şehit edilmişti! Soruşturmada yeni gelişme - 3. Resim

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 26 YIL 9 AY HAPİS

İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ikinci celsesinde sanığı, şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı "görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru Kürşat Hakkı S.'ye "görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "muhtemel kastla yaralama" suçundan 3 yıl, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.

Yunus Emre Geçti, toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 26 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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