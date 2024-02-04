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    • Polisin "Kazalarda vefat edenlerin parçalarını topluyoruz" sözleri sonrası tüm yolcular emniyet kemerini taktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Amasya, Yolcu Otobüsü, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Amasya’nın Taşova ilçesinde denetim yaptığı yolcu otobüsünde vatandaşların emniyet kemeri kullanmadığını fark eden bir trafik polisi, "Kazalarda vefat edenlerin parçalarını topluyoruz" dedi. Bu sözlerin ardından yolcuların hepsi emniyet kemerlerini taktı.

    Taşova Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Amasya - Erzincan karayolu üzerinde denetim yaptı. Son dönemde yurt genelinde yaşanan üzücü yolcu otobüsü kazalarının da etkisiyle denetimlerde emniyet kemeri kullanılmasına özellikle dikkat çekildi.
     

    "VEFAT EDENLERİN PARÇALARINI TOPLUYORUZ"

    Otobüs kazalarından sağ kurtulan insanların çocuğunun emniyet kemeri kullananlar olduğuna değinen görevli polis Çetin Bağcı, “Üzülerek söylüyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın 100, 200 metre öteden parçalarını topluyoruz. Kemerlerinizi takınız. Hayatınız için bir ‘tık’ sesi yeterli” diye konuştu.
     

    "HAYATİ ÖNEME SAHİP"

    Duygu dolu sözleriyle yolcuların tamamının emniyet kemerlerini bağlamalarını sağlaması sonrası uyarılarını sürdüren Bağcı, “Hiçbir çocuğun babasız, annesiz kalmaması için, hiçbir annenin babanın da evlatsız kalmaması için lütfen emniyet kemerlerinizi takınız. Gerçekten hayati öneme sahip” şeklinde konuştu.
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AmasyaYolcu Otobüsü
    Haberler > Gündem > Polisin "Kazalarda vefat edenlerin parçalarını topluyoruz" sözleri sonrası tüm yolcular emniyet kemerini taktı
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