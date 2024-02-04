Polisin "Kazalarda vefat edenlerin parçalarını topluyoruz" sözleri sonrası tüm yolcular emniyet kemerini taktı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Şubat 2024 10:12 - Güncelleme: 4 Şubat 2024 10:22 - Güncelleme:

Amasya, Yolcu Otobüsü, Haber

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Amasya’nın Taşova ilçesinde denetim yaptığı yolcu otobüsünde vatandaşların emniyet kemeri kullanmadığını fark eden bir trafik polisi, "Kazalarda vefat edenlerin parçalarını topluyoruz" dedi. Bu sözlerin ardından yolcuların hepsi emniyet kemerlerini taktı.