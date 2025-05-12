Polisin üzerine otobüsü sürmüştü! CHP'nin şoförü 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, polislerin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürmüştü. Gülyurt hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 72. Asliye Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 6 Ekim'de görülmesi kararlaştırıldı.

Ankara 72. Asliye Mahkemesi, CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt hakkında zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın ilk duruşmasının 6 Ekim'de görülmesini kararlaştırdı.

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İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki, otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianameye göre, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istedi.

Gökhan Gülyurt'un, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerledi.

ARACI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ VE YOLA DEVAM ETTİ

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadı. Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladı. Gökhan Gülyurt'un idaresindeki otobüs Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y, aracı bir kez daha durdurmak istedi. Ancak Gülyurt, "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdü ve yoluna devam etti.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesi cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.