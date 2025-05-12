Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Polisin üzerine otobüsü sürmüştü! CHP'nin şoförü 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

Polisin üzerine otobüsü sürmüştü! CHP'nin şoförü 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, polislerin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürmüştü. Gülyurt hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 72. Asliye Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 6 Ekim'de görülmesi kararlaştırıldı.

Ankara 72. Asliye Mahkemesi, CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt hakkında zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın ilk duruşmasının 6 Ekim'de görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki, otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianameye göre, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istedi.

Gökhan Gülyurt'un, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerledi.

ARACI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ VE YOLA DEVAM ETTİ

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadı. Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladı. Gökhan Gülyurt'un idaresindeki otobüs Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y, aracı bir kez daha durdurmak istedi. Ancak Gülyurt, "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdü ve yoluna devam etti.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesi cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Büyük boy 24, orta boy 16, küçük boy 8 lira... Tarlada hasadı başladı! Mutfakların vazgeçilmesi cep yakacak11 Mayıs 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok izlenen yapım ne oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Amasya'da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi - GündemAmasya'da peş peşe korkutan depremler! Çevre iller sallandıTerör örgütü PKK'nın fesih kararına Beştepe'den ilk yorum! Mehmet Uçum: Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır - GündemPKK'nın fesih kararına Beştepe'den ilk yorumBelediyenin yıkım kararına tepki: Yangın bahane edilerek evlerimizden kovuluyoruz! - GündemBelediyenin yıkım kararı isyan ettirdi: Madem kaçaktı...Terör örgütü PKK reddetmişti! TSK operasyonlarında sözde lider kadrodan iki kişi öldürülmüş - GündemSözde lider kadrodan iki kişi öldürülmüşMurat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık... PKK'nın liderleri nereye kaçacak? - GündemPKK'nın liderleri nereye kaçacak?ASRİAD'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık ortak dili üretelim - GündemASRİAD'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık ortak dili üretelim
Sonraki Haber Yükleniyor...