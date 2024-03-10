Polisler fark etti! Tatlı tepsilerinden çıkanlar pes dedirtti

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri Beşiktaş'ta bir tatlıcı aracından gelen koku üzerine harekete geçti. Yapılan aramada tatlı tepsisinden çıkanlar pes dedirtti. Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerin, Levent’te yaptığı çalışmalar sonucunda tatlıcı aracından çıkanlar hayrete düşürdü. İki şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bir süre aracı takip eden polis ekipleri, şahısların çevreden görüntü aldığını fark etti. Şahıslar indiğinde ise yanlarına giden polis, kimliklerini kontrol etti. Yapılan kimlik ve üst kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

POLİSLER KOKUDAN ANLADI

Bunun üzerine Beşiktaş polisi, araçta arama yapmaya başladı. Yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu gelmesinden şüphelenen polis, tatlıcı aracındaki tepsilere tek tek baktı. Tepsilerin birinde tatlı yerine poşet olduğunu gören polis, içerisine baktığında satışa hazır 18 parça halinde esrar ele geçirdi. Aramaların ardından araçtan inen Mustafa Mert T. ve Gürses Ö. gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 875 liraya ve 2 cep telefonuna da el konuldu.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Şahıslarla birlikte toplamda 50.4 gram gelen esrar maddesi Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 2 torbacı şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan Mustafa Mert T. “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gürses Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.