Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecinin kamerasına saldırırken polislere de "Çekim yaparsa üflemem" diyerek zorluk çıkardı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 232 bin TL para cezası uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca neticesinde yakalandı. Gerçekleştirilen kontrollerde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 232 bin TL idari para cezası yazıldı. Öte taraftan, polisten kaçarak, trafiği tehlikeye atan sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilerin üstüne yürüyerek, görüntü aldırmamak için kamerasına saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipleri Büro Amirliği birimleri tarafından şehirde huzuru sağlama, suçun ve suçlunun önüne geçme adına çalışma gerçekleştirildi. Kocasinan ilçesinde bağlı Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üstünde uygulama yapan ekipler, N.N.K. idaresindeki 38 AJA 643 plakalı araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisten kaçan alkollü sürücü gazeteciye saldırdı! 232 bin TL ceza kesildi

GAZETECİLERE SALDIRDI

Ekiplerin uyarısına uymayan N.N.K. kısa süren kovalamaca neticesinde yine Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Aslanağzı Sokak’ta yakalandı. Haber verilmesi sonrasında bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler gelirken, polisten kaçan N.N.K. alkolmetre üfletilmek istenildiği esnada kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalıştı. Gazetecilerin üstüne yürüyen N.N.K., görüntü aldırmamak amacıyla kameraya yönelerek saldırıda bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleşen alkollü sürücü, ekiplere ‘çekim yaparsa üflemem’ diyerek, zorluk çıkardı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, N.N.K.’nın 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 232 bin TL idari para cezası kesildi.

N.N.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak için karakola götürüldü. İşlemlerin sonrasında otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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