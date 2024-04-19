Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: İzmir'de daha büyük bir deprem olur mu?

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bugün meydana gelen 4.5'lik deprem vatandaşları tedirgin etti. Korkutan sarsıntıya ilişkin konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise depremin, 2020 yılında İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyledi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 11.02'de, yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı 27.65 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM ARTÇI MI ÖNCÜ MÜ?

Bilim Akademisi Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise korkutan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, Seferihisar açıklarında yaşanan depremin, 2020'deki depremle aynı fay üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

İZMİR'DE DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Depremin başka bir depremi tetikleme ihtimalinin olmadığını kaydeden Tüysüz, "Bu deprem 2020'de yaşadığımız Sisam depreminin artçısı. Aynı fay üzerinde meydana gelen bir deprem. Bu fayda en büyük deprem 2020'de İzmir depreminde oldu. Ancak çevrede bir sürü fay var. Başka faylarda başka nedenlerle depremler olabilir. Bu fayda, 2020'de yaşanan 6.6 büyüklüğünden daha büyük bir deprem beklentimiz yok" diye konuştu.

2020 İZMİR DEPREMİ

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında 16.54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6.6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürmüş, 117 kişi hayatını kaybetmişti.

Sığacık Mahallesi'nde tsunamiye neden olan depremin asıl yıkıcı etkisi, merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde görülmüş, alüvyon zemine sahip bu bölgede depremin hemen ardından 9 bina tamamen veya kısmen yıkılmıştı.