Propaganda dönemi bitti: Partilerin pankart ve flamaları toplanıyor

31 Mart'ta (yarın) gerçekleştirilecek yerel seçimler için propaganda serbestliği sona erdi ve bazı seçim yasakları başladı. Buna göre radyo ve televizyonlarda propaganda içerikli haberler yayınlanamayacak. Yasağın ardından ise siyasi partilerin pankart ve flamaları belediye ekipleri tarafından toplanmaya başlandı.

Türkiye'nin yeni yerel yöneticilerini seçeceği Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne artık saatler kaldı. Milyonlarca seçmen yarın (31 Mart Pazar) sandık başına gideceği yerel seçimler için siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor.

PROPAGANDA DÖNEMİ BİTTİ

Buna göre, seçime katılan siyasi partilerin ve adayların siyasi propaganda yapabilme serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim günü, yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Yarın saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

PANKART VE FLAMALAR TOPLANIYOR

Siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından İstanbul'da ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan flama, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Fatih Belediyesi ekipleri, Millet Caddesi ve ara sokaklarda, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve flamaların iplerini kesti.

Toplanan malzeme araçlara yüklenirken, yüksek yerlerdeki flama ve afişlerin merdivenli araç yardımıyla söküleceği öğrenildi.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

YSK kararına göre ayrıca, oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.