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PTT şubesinde kargo patladı! 4 çalışan hastanelik oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Fatih Uğur
Niğde'deki PTT şubesinde kargo patladı. Olayın ardından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yürekleri ağza getiren olay, Niğde merkezde yer alan Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki PTT Kargo şubesinde meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.
4 ÇALIŞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI
4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.