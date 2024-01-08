PTT şubesinde kargo patladı! 4 çalışan hastanelik oldu

8 Ocak 2024 12:06 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 12:23

Yürekleri ağza getiren olay, Niğde merkezde yer alan Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki PTT Kargo şubesinde meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

4 ÇALIŞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.