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    PTT şubesinde kargo patladı! 4 çalışan hastanelik oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Niğde'deki PTT şubesinde kargo patladı. Olayın ardından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yürekleri ağza getiren olay, Niğde merkezde yer alan  Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki PTT Kargo şubesinde meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

    4 ÇALIŞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

    4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    PTT şubesinde kargo patladı! 4 çalışan hastanelik oldu

     

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    Haberler > Gündem > PTT şubesinde kargo patladı! 4 çalışan hastanelik oldu
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