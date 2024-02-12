Refah saldırısının ardında ne var? İsrail'in açıklamasındaki detay dikkat çekti

Dün gece Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenleyen İsrail, 60 ve 70 yaşlarındaki 2 rehinenin kurtarıldığını duyurdu. Refah saldırısında ise 100'den fazla masum insan hayatını kaybetti.

İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

ONLARCA KEZ HAVADAN VURDULAR

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

İSRAİL KATLİAM YAPIP 2 REHİNEYİ KURTARDIĞINI DUYURDU

Saldırı dünyada yankı uyandırırken İsrail ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan iki İsrailli Louis Hurr (70) ve Fernando Marman'ın (60) başarılı operasyonla kurtarıldığını duyurdu.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin dün gece, Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan Hurr ve Marman için gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Adraee, İsrail güçlerinin Refah'ta iki İsraillinin alıkonulduğu binada oldukça karmaşık bir operasyon gerçekleştirdiği ve esirlerin kurtarıldığı operasyonda Filistinli direniş güçleriyle çatışmalar çıktığını aktardı.