Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Rıdvan Gündoğdu yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne seçildi

Rıdvan Gündoğdu yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rıdvan Gündoğdu yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği&#039;ne seçildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne seçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne seçildi.

Rıdvan Gündoğdu yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne seçildi - 1. Resim

RIDVAN GÜNDOĞDU KİMDİR?

01.10.1968 tarihinde Keçiborlu'da doğdu. İzmir İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra askerliğini Karabük'te bedelli olarak yapmıştır.

Isparta hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Gündoğdu; sırasıyla Özalp/Van, Tuzlukçu/Akşehir, Köşk/Aydın, Kemer/Antalya, Urla/İzmir, Kadıköy/İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulundu.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay 20. Ceza Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmekteyken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Cumhurbaşkanınca 04 Nisan 2020 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kocaeli'de gaz sızıntısı paniği! Vatandaşlar kendini sokağa attı, hastanelik olanlar varAskeri helikopter Burdur Gölü'ne acil iniş yaptı! Tahliye çalışmaları başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
35 milyon yola çıktı, 100 milyar liralık trafik yoğunluğu - Gündem100 milyar liralık trafik yoğunluğu“Masquerade” kahramanı hayat kurtarırken can verdi - Gündem“Masquerade” kahramanı hayat kurtarırken can verdiYönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni - Gündem60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel izin!Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar... - GündemEmekliye promosyon tuzağı!DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti - GündemDEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...