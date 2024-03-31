Rize'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı kazandı

Rize’nin resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54.70'ini alan AK Parti'nin adayı Rahmi Metin yeniden belediye başkanı oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde açılan sandıklara göre Rize’nin yeni belediye başkanları belli oldu.

BÜYÜK FARKLA KAZANDI

Sandıkların yüzde 98.90'ı açılırken AK Parti'nin adayı Rahmi Metin oyların yüzde 54.70'ini alarak yeniden belediye başkanı oldu. CHP'nin adayı Necati Topaloğlu ise oyların yüzde 12'sini aldı.

İLÇE İLÇE SON DURUM

Rize’nin İkizdere ve Derepazarı ilçelerini bir dönem aradan sonra yeniden geri kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi, İyidere, Kalkandere, Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Rize Belediyesi’nde yeniden kazandı. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre İkizdere’de Abdi Ekşi, Derepazarı’nda Şaban Kalça, İyidere’de Saffet Mete, Kalkandere’de Mehmet Yılmaz, Güneysu’da Rıfat Özer, Hemşin’de Halim Kazım Bekar, Çamlıhemşin’de Ömer Altun Belediye Başkanı olurken Rize’de ise Rahmi Metin yeniden seçilerek güven tazeledi.

Çayeli ilçesinde ise mevcut Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Başkan İsmail Hakkı Çiftçi yeniden başkan seçilirken Pazar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Neşet Çakır, Ardeşen’de CHP adayı Enver Atagün, Fındıklı’da ise mevcut CHP’li başkan Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı.

MHP ADAY ÇIKARMAMIŞTI

Oy oranları ise YSK’nın kesin sonuçlarının açıklanmasıyla netleşeceği Rize’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olması nedeniyle Rize Belediyesi’nde ve baba ocağı Güneysu ilçesinde aday göstermeyen MHP, AK Partili adayları destekleme kararı almıştı.