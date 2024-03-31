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Kura ile kaybedilen seçim sonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kura ile kaybedilen seçim sonu oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da, yarıştığı adayla aynı oyu alan muhtar adayı seçimi kura ile kaybettikten sonra kalp krizi geçirdi. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerel seçim yarışında son acı haber Elazığ'dan geldi. Günbağı köyünün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir'in yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı.

SEÇİMİ KURA İLE KAYBEDİNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir’in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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