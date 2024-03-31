Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Denizli'de seçim kutlamaları sırasında CHP binasının balkonu çöktü

Denizli'de seçim kutlamaları sırasında CHP binasının balkonu çöktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.

2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık, yarışı önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Tavas merkez Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesinde bulunan parti binası önünde toplandı.

BALKON ÇÖKTÜ

Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu. Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığa daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü.

YARALILAR VAR

Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan çok sayıda partili yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Halen çökmenin devam ettiği balkonun etrafı güvenlik çemberine alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rize'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı kazandı - GündemErdoğan'ın memleketinde sonuç belliDünya basını yerel seçimi nasıl gördü? - GündemDünya basını yerel seçimi nasıl gördü?Kura ile kaybedilen seçim sonu oldu - GündemKura ile kaybedilen seçim sonu olduMustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu - GündemMustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı olduCumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyorMansur Yavaş'tan 'balkon' konuşması: Az laf çok iş yaparsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz - Gündem"Az laf çok iş yaparsanız" rekor oyla seçiliyorsunuz"İyi Parti'den istifa eden Özkan paylaştı: Meral Akşener genel başkanlığı bırakıyor - Gündem"Akşener genel başkanlığı bırakıyor"Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak - GündemTürkiye’nin en genç belediye başkanı olacakBehzat Ç. Etimesgut'ta seçime girmişti! Açık ara önde götürüyor - GündemBehzat Ç. Etimesgut'ta seçime girmişti! Açık ara önde götürüyorArtvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı - GündemArtvin'de kazanan isim belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...