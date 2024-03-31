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Haberler > Gündem > Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu

Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, Çeşme Belediye Başkanı oldu. Lâl Denizli, "Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım." ifadelerini kullandı.

Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, CHP'nin Çeşme Belediye Başkan Adayı olmuştu. 

Lâl Denizli, yapılan seçim sonrası Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu - 1. Resim

SİZLERİN REFAHI İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Teşekkürler Çeşme!

Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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