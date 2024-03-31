Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 22:44 - Güncelleme: 31 Mart 2024 23:13 - Güncelleme:

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Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, Çeşme Belediye Başkanı oldu. Lâl Denizli, "Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım." ifadelerini kullandı.