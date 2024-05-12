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Rus turistin feci ölümü! 50 metreden atladı, bir daha çıkamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rus turistin feci ölümü! 50 metreden atladı, bir daha çıkamadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir Rus turist gece saatlerinde 50 metreden DİM Barajı'na atladı. Gözden kaybolan turistin cansız bedeni 7 saatlik aramalar sonrası suyun 31 metre altından çıkartıldı. 

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Rus uyruklu vatandaş Vladamir Esikov (37) yaklaşık 50 metre yükseklikten çaya atladı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Gece birlikte alkol aldığı arkadaşından haber alamayan Metin Taşar (32) durumu 112 Acil Yardım Servisine ihbar etti. Sabah saatlerinde bölgeye Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

7 SAATLİK ARALIKSIZ ARAMA

Jandarma arama kurtarma (JAK) ekibine bağlı iki dalgıç Rus vatandaşın kaybolduğu bölgede su altında arama gerçekleştirdi.

Ekipler yaklaşık 7 saatlik çalışmanın sonucunda Rus vatandaşın cesedine 31 metrede ulaştı.

ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Rus vatandaşın cesede otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay anında Rus arkadaşının vatandaşı Metin Taşar, Jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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