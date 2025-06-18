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Sağlık-1 Botu patlamasından bir acı haber daha! Yaralı Semih Çetin hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağlık-1 Botu patlamasından bir acı haber daha! Yaralı Semih Çetin hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Kumkale Limanı'ndaki Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Patlama, 12 Haziran Çanakkale Merkez Kumkale mevkii Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda saat 18.15 sıralarında meydana geldi.

Sağlık-1 Botu patlamasından bir acı haber daha! Yaralı Semih Çetin hayatını kaybetti - 1. Resim

1 SAĞLIK PERSONELİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ 

Patlamada sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybederken babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin ise ağır yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Semih Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin için yarın Kumkale köyünde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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