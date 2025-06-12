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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Sağlık-1 Botu’nda patlama: Ölü ve yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Sağlık-1 Botu’nda patlama: Ölü ve yaralı var
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca, Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Merkez Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği belirtildi.

1 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ, 1 VATANDAŞ YARALI!

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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