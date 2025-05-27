İŞKUR temizlik görevlisi kura sonuçları listesi! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı

ağlık Bakanlığı’nın 81 ilde gerçekleştirdiği 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi, Ankara’da noter huzurunda tamamlandı. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve özel güvenlik görevlisi kadroları için sonuçlar açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı İŞKUR temizlik görevlisi kura sonuçları listesi merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde hastane, poliklinik ve aile sağlığı merkezlerinde istihdam etmek üzere başlattığı 3.658 sürekli işçi alımı süreci, 27 Mayıs Salı günü noter huzurunda kura çekimiyle sonuca ulaştı. İŞKUR üzerinden 5-9 Mayıs 2025 tarihlerinde alınan başvuruların ardından İŞKUR temizlik görevlisi kura sonuçları listesi sorgulanıyor.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ!

Sağlık Bakanlığı’nın 3 bin 658 işçi alımı kapsamında en çok talep gören kadrolardan biri olan temizlik görevlisi pozisyonları, 81 ilde hastaneler ve sağlık kuruluşlarında istihdam edilecek.

Kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10.00’da Ankara’da noter huzurunda başladı ve illerin trafik koduna göre sıralı olarak her il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleştirildi.

Kura sonuçları, aynı gün akşamı scisonuc.saglik.gov.tr adresinde isim listesi şeklinde yayımlanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum yılı bilgilerini girerek asıl veya yedek aday olup olmadıklarını sorgulayabilecek.

Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Samsun ve Trabzon gibi illerde temizlik görevlisi kadrolarına yoğun ilgi gösterildi.

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı ve binlerce aday süreci anbean takip etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Sağlık Bakanlığı’nın 3.658 işçi alımı kura sonuçları, adaylar tarafından iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

27 Mayıs'ta saat 10.00’da başlayan ve 18.00’da Düzce iliyle tamamlanan kura çekimi, noter huzurunda illere göre sıralı bir şekilde yapıldı.

Adaylar, sorgulama ekranında T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum yılı bilgilerini girerek asıl veya yedek aday listelerinde yer alıp almadıklarını öğrenebilecek.

Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Adayların, sonuçların açıklanmasının ardından gerekli belgeleri hazırlamak için resmi duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

Asıl adaylar, atama için gerekli belgeleri belirtilen süre içinde teslim etmezse veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilirse yedek listedeki adaylar sırayla çağrılacak. Sağlık Bakanlığı, kura sonuçlarının hızlı bir şekilde açıklanacağını ve Kurban Bayramı sonrası görevlendirmelerin başlayacağını belirtti.

Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden “Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak kura çekimine katılan isimleri de kontrol edebilir.

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, iscisonuc.saglik.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum yılı bilgilerini kullanarak asıl veya yedek aday listelerinde yer alıp almadıklarını kontrol edebilir.