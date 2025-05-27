Sağlık Bakanlığı kura çekimi nereden izlenir, nasıl takip edilir? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme linki paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde gerçekleştirdiği 3.658 sürekli işçi alımı için merakla beklenen kura çekimi başladı. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonlarında görev alacak yeni personeller noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenecek. Adaylar, canlı yayın aracılığıyla kura sürecini anbean takip edebilecek ve sonuçlarını TC Kimlik bilgileriyle sorgulayabilecek. Sağlık Bakanlığı kura çekimi nereden izlenir, nasıl takip edilir merak ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde istihdam etmek üzere gerçekleştirdiği 3.658 kişilik sürekli işçi alımı için kura çekimi süreci başladı. Başvuru yapan binlerce kişi, kura çekimlerinin nereden ve nasıl izleneceğini merak ediyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi, noter huzurunda ve kamuoyuna açık şekilde gerçekleştiriliyor. Ankara’da, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde düzenlenen çekilişler, bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

Kura çekimini takip etmek isteyenler için Sağlık Bakanlığı, resmi YouTube hesabı üzerinden yayın yapıyor. 27 Mayıs tarihinde saat 10.00’da başlayan kura işlemi, gün boyunca farklı iller için sırayla devam edecek. Canlı yayın linki https://yhgm.saglik.gov.tr kura saatine yakın zamanda aktif hale getirilecek ve isteyen herkes yayına katılarak süreci takip edebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği büyük çaplı işçi alımı kurası 27 Mayıs Salı günü başladı. Ankara’da noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi, sabah saat 10.00 itibariyle ilk olarak Adana iliyle başladı. İllerin trafik kodlarına göre sırayla ilerleyen çekiliş süreci, gün boyunca devam edecek ve kura işlemleri tamamlandıkça sonuçlar erişime açılacak.

Başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan adaylar, kura çekiminin ardından sonuçları kişisel bilgileriyle kontrol edebilecek. Kurada adı geçen asil adaylar, herhangi bir sınav ya da mülakat olmadan doğrudan işe alınacak ve işlemlerini tamamlayarak Kurban Bayramı sonrasında görevlerine başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi başladıktan sonra belirlenen asil ve yedek adaylar, gün içinde Sağlık Bakanlığı’nın resmi platformlarından duyurulacak. Sonuçlar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yhgm.saglik.gov.tr adresinden adayların erişimine açılacak.

Ayrıca İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden de başvuru yapanlar “İş Başvurularım” sekmesinden “Nihai Aday Listesi”ne ulaşabilecek. TC kimlik numarası, baba adı ve doğum yılı bilgileriyle sorgulama yapılabilecek olan bu sonuçlar, asil olarak belirlenen adaylar için süreçte yeni bir aşamayı başlatacak.

Evrak teslimi ve göreve başlama adımları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak duyurularla adım adım açıklanacak. Belge teslim süresini kaçıran ya da eksik-yanlış beyan veren asil adayların yerine ise yedek listede yer alanlar çağrılacak.