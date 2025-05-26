Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı atama kura çekiliş sonuçları

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 3 bin 658 sürekli işçi alım sürecinde kritik aşamaya gelindi. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler noter huzurunda yapılacak kura çekimine ve sonuçların ne zaman ilan edileceğine çevrildi. Türkiye genelindeki 81 ili kapsayan bu dev istihdam süreci, Kurban Bayramı öncesi sonuçlandırılarak belge teslim aşamasına geçilecek şekilde planlandı. Kura işlemi yalnızca asıl adayları değil, aynı zamanda asıl sayısı kadar yedek adayı da kapsayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 3 bin 658 sürekli işçi alımı süreci kapsamında kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ankara’da noter huzurunda yapılacak çekiliş, adayların süreci şeffaf şekilde takip edebilmesi adına canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak.

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından kazanan adayların belirlenmesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanmasına çevrilecek.

Bakanlık kura sonucu yerleşen asıl ve yedek adayların listesini kısa süre içinde erişime açacak. Adayların bu süreçte belge hazırlıklarını tamamlamaları ve sonuçların ilan edilmesini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihinde tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanması beklenecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, noter kurasında asıl aday olarak belirlenen kişiler, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim ederek Kurban Bayramı sonrasında görevlerine başlamaya hazırlanacak.

Kurada ismi çıkan adaylar, bakanlığın belirlediği süre içerisinde evraklarını tamamlayarak teslim etmekle yükümlü olacak. Bu aşamada yanıltıcı bilgi veren, belgelerini zamanında sunmayan ya da gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin atama işlemleri iptal edilecek. Yerlerine ise yedek listedeki uygun adaylardan atamalar yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NİHAİ LİSTE YAYIMLANDI MI?

İşçi alım süreci kapsamında başvuru yapan adayların merakla beklediği nihai liste, kura çekiminden önce Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden kendi bilgileriyle giriş yaptıktan sonra "İş Başvurularım" sekmesinden nihai listeye ulaşabiliyor.

Açılan sayfada yer alan "Nihai Aday Listesi" ifadesine tıklanarak başvurunun durumu görülebiliyor. Açıklanan nihai liste, noter huzurunda yapılacak kura çekimi için belirlenen adayları kapsayacak.