Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkşeker 111 işçi alımı yapacak: Başvuru şartları, başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli oldu!

Türkşeker 111 işçi alımı yapacak: Başvuru şartları, başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkşeker 111 işçi alımı yapacak: Başvuru şartları, başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkşeker, engelli ve eski hükümlü statüsünde toplam 111 sürekli işçi alımı yapacak. Başvuru yapacak adaylar için kadro dağılımı, başvuru şartları ve alınacak iller belli oldu.

Türkşeker, çeşitli illerde görevlendirmek üzere 111 kişilik sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımların bir kısmı engelli adaylar için, bir kısmı ise eski hükümlü adaylar için yapılacak. Alım yapılacak kadrolar, öğrenim düzeyi şartları ve iller netleşti.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR? 

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 111 daimi işçi alımı yapacak. 

İşçi alımı için başvurular 26-30 Mayıs tarihlerinde, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkşeker 111 işçi alımı yapacak: Başvuru şartları, başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli oldu! - 1. Resim

HANGİ İLE KAÇ İŞÇİ ALINACAK?

Türkşeker bünyesine alınacak işçilerin şehir şehir dağılımı da belli oldu. Buna göre 

Türkşeker işçi alımı kapsamında 14 ilde 17 farklı işyerine yapılacak 111 sürekli işçi alımı için şehir ve kontenjan dağılımı şu şekildedir:

İl ve İşçi Sayısı Dağılımı:

  • Ağrı: 3

  • Ankara: 11

  • Burdur: 8

  • Erciş: 2

  • Ereğli: 10

  • Eskişehir: 5

  • Ilgın: 10

  • Kars: 8

  • Kastamonu: 11

  • Malatya: 3

  • Susurluk: 7

  • Uşak: 8

  • Yozgat: 10

  • Ankara Makina: 3

  • Turhal: 10

  • Ankara EMAF: 1

  • Afyonkarahisar: 1

Türkşeker 111 işçi alımı yapacak: Başvuru şartları, başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli oldu! - 2. Resim

KADRO DAĞILIMI

ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI (93 kişi)

Kadrolar ve kişi sayıları:

Büro İşçisi (86 kişi)

En az lise mezunu

Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve Engelli İşkur Tercih Belgesi gerekli

Yaş sınırı: 35

Alım yapılacak iller: Adana, Afyon, Ankara, Burdur, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, vb.

Türkşeker 111 işçi alımı yapacak: Başvuru şartları, başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli oldu! - 3. Resim

İdari Destek Görevlisi (1 kişi)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mutfak) mezunu olmak

İl: Ankara

Şoför (1 kişi)

En az lise mezunu

D sınıfı ehliyet ve 3 yıllık deneyim

İl: Ankara

Grafiker (5 kişi)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Grafik) mezunu olmak

İl: Ankara

Türkşeker 111 işçi alımı yapacak: Başvuru şartları, başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli oldu! - 4. Resim

ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI (18 kişi)

Kadrolar ve kişi sayıları:

Beden İşçisi (17 kişi)

EML veya dengi okullardan ilgili alanlarda mezun olmak (Makine, Elektrik, Metal, vb.)

Tehlikeli işlerde çalışabilir raporu

Eski Hükümlü olduğunu gösteren belge

Yaş sınırı: 40

Alım yapılacak iller: Afyon, Ankara, Erzurum, Eskişehir, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tokat, vb.

Aşçı İşleri Teknisyeni (1 kişi)

EML (Metal-Döküm) mezunu olmak

3 yıl deneyim isteniyor

İl: Ankara

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 26 Mayıs 2025 Pazartesi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 26 Mayıs 2025 Pazartesi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündeminde neler var? - HaberlerKabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 26 Mayıs 2025 Pazartesi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündeminde neler var?Liverpool - Crystal Palace hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - HaberlerLiverpool - Crystal Palace hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu belli olduKerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de bekleniyor! Benfica - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak? - HaberlerKerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de bekleniyor! Benfica - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak?Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Taraftarların gözü Muslera'da! - HaberlerMuslera Galatasaray'dan gitti mi? Taraftarların gözü Muslera'da!Yılda sadece 15 gün açıyor, koparmasının cezası yarım milyon! Kan kırmızısı rengiyle mest ediyor - HaberlerYarım milyonluk güzellik, 15 günlük ömür...Beşiktaş Rizespor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek! - HaberlerBeşiktaş Rizespor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...