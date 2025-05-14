Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Kilolu kişiler tek tek tespit ediliyor!

Obezitenin ciddi boyutlara ulaşması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve kilolu kişilerin tespit edilerek yönlendirme yapılmasını sağlayan uygulamayı devreye koydu. Vücut kitle endeksi ölçümü uygulamasının başladığı yerlerden biri de Ankara oldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Duyurunun ardından sağlık ekipleri Ankara'da harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen boy, kilo ve vücut kitle indeksi uygulaması, Ankara'da uygulanmaya başlandı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü. Yapılan ölçümlerin ardından vücut kitle indeksi değerleri fazla çıkan vatandaşlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezlerine ve aile sağlık merkezlerine yönlendirildi.

7 GÜN ÜCRETSİZ HİZMET

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, proje kapsamında fazla kilolarla mücadele etmeyi amaçladıklarını ve bu projeyi 81 ilde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Fazla kilolarla mücadele edip bu projeyi ve programı önemsiyoruz. Programımız 81 ilde ve ilçelerimizde çalışan sağlıkçılarımızın hafta içi ve hafta sonu mesaisini gözetmeden vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği alanlarda, pazarlarda, alışveriş merkezlerinde ve diğer vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği alanlarda stantlar kurarak, sağlıkçılarımız tarafından boy ve kiloları ölçülüyor.

Vücut kitle indeksleri de burada hesaplanarak fazla kilolarla mücadele kapsamında aile sağlığı merkezlerimize, aile hekimlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor. Türkiye'de şu anda 300'e yakın sağlıklı hayat merkezimizle ücretsiz bir şekilde diyetisyenlerimiz, psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız, çocuk gelişimcilerimiz ve fizyoterapistlerimiz hizmet vermekte" dedi.

ANKARA'DA 120 NOKTADA!

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise, kurulan bilgilendirme stantları sayesinde vatandaşların sağlıklı yaşamasını hedeflediklerini ifade ederek, "Burada vatandaşımız bu değerlerini öğreniyor, eline verdiğimiz karekodlu kartlarla ilgili birimlerdeki diyetisyenlere yönlendiriliyor ve burada vatandaşların diyetisyenlerden aldıkları öneriler doğrultusunda yaşıyor.

Bundan sonraki süreç safahatinde kilosunu ideal ölçülere getirmeye çalışıyor ve daha sonra kronik hastalıklardan korunma, obeziteden korunma, diyabetten, eşitli kardiyovasküler risklerden korunma adına da takipleri yapılıyor. Bu takiplerimizi de aile sağlığı merkezlerimizde aile hekimlerimiz gerçekleştiriyor.

Ankara'da 120 noktada, bunun dışında birçok meydanda, alışveriş merkezinde, parkta, özellikle vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde vatandaşımıza bu hizmetimizi sağlayacağız ve vatandaşımıza da bu hizmete katılmayı davet ediyoruz. Ankara'daki hedefimiz 700 bini geçmek" diye konuştu.

.