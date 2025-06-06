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Sağlık personeli bayram mesaisinde! Bakan Memişoğlu: Görev başındayız!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık personeli bayram mesaisinde! Bakan Memişoğlu: Görev başındayız!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı boyunca sağlık hizmetlerinde aksama olmayacağını belirterek, sağlık personelinin görevinin başında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı süresince 24 saat esasına göre sağlık personellerinin görev başında olduğunu duyurdu. 

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz.

  •  1.544 Hastanemizde 638.603 Personelimiz,
  •  1.541 Sağlık Tesisimizin Acil Servislerinde 192.244 Personelimiz,  
  •  172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 4.882 Personelimiz,
  •  1.194 “Evde Sağlık Ekibi” ve 4.524 Personelimizle 4,5 günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız.

Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum.  İyi ki varsınız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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