Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İzmit’teki beyaz köpüğün sırrı çözüldü! Bakanlık'tan inşaat firmasına rekor ceza

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İzmit’te sahilde biriken beyaz köpük için rekor ceza geldi. Bakanlık metro inşaatı şantiyesinde kazı işleminde kullanılan kimyasal maddenin yağışın etkisiyle köpürdüğünü belirterek, köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

Kaydet
|

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sekapark sahilinde biriken beyaz köpüklere ait ilk analizde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmemişti. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlenmişti. Vatandaşları endişelendiren köpüğe ilişkin yeni bir gelişme daha oldu.

Sahili sarmıştı! İzmit’te beyaz köpük sonrası rekor ceza!
Başlık ResmiSahili sarmıştı! İzmit’te beyaz köpük sonrası rekor ceza!
ÖNERİLEN HABERLER
Sağanak sonrası sahili köpük kapladı! Şaşırtan görüntü
GÜNDEM

Sağanak sonrası sahili köpük kapladı! Şaşırtan görüntü

1 MİLYON 678 BİN TL CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

Sahili sarmıştı! İzmit’te beyaz köpük sonrası rekor ceza!
Başlık ResmiSahili sarmıştı! İzmit’te beyaz köpük sonrası rekor ceza!

SEBEBİ ŞANTİYE MALZEMESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Merkez İzmit ilçesinde 28 Eylül'de yaşanan yağış sonrası Sekapark'ta denize bağlanan kanalda ve denizde köpüklenme görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada inceleme başlatıldı. Köpüğün kaynağının metro inşaatını yürüten firmanın şantiyesinde olduğu tespit edildi. Kazı işleminde kullanılan ve varillerde tutulan kimyasal maddenin yağışın etkisiyle köpürdüğü mazgallar aracılığı ile kanala, kanal vasıtasıyla da Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi. Marmara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki kirlilikle ilgili firmaya 2 katı yaptırım uygulanarak toplam 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sekapark sahilinde denize açılan tahliye kanalında sağanak sonrası akşam saatlerinde yoğun miktarda köpük oluştuğu görülmüştü. Kanal boyunca yayılan beyaz köpükler bazı noktalarda birikmişti. Bölgede görülen köpükler çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken endişe oluşturmuştu.

Beyaz köpüklerin kanal boyunca birikerek denize doğru ilerlemesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Ekipler, alanda inceleme yaparak numune almıştı.

Sahili sarmıştı! İzmit’te beyaz köpük sonrası rekor ceza!
Başlık ResmiSahili sarmıştı! İzmit’te beyaz köpük sonrası rekor ceza!

TEHLİKELİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, numuneler üzerinde yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmemişti. Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlenmişti.

Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürerken, köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenilmişti.

Sahili sarmıştı! İzmit’te beyaz köpük sonrası rekor ceza!
Başlık ResmiSahili sarmıştı! İzmit’te beyaz köpük sonrası rekor ceza!
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocaeli
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.