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Sahte diploma skandalının başrolü kendini de lise mezunu yapmış! Torbacı Mıhyeddin'le ilgili detaylar ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sahte diploma skandalının başrolü kendini de lise mezunu yapmış! Torbacı Mıhyeddin&#039;le ilgili detaylar ortaya çıktı
Sahte Diploma, Sahte Belge, Uyuşturucu, Siber Suç, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sahte belge çetesinin e-imzaların çoğunu, organizatörlerden Mıhyeddin Yakışır’ın yaptığı ortaya çıkmıştı. Operasyonda tutuklanan Yakışır'ın uyuşturucu satmak ve kullanmaktan sabıka kaydı olduğu, kendisini de sahte diploma ile lise mezunu yaptığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak Ocak ayında operasyon yaptı.

E-İMZALARLA USULSÜZ İŞLEM YAPMIŞLAR

Yapılan ilk operasyonda 126 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 109'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri ile bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz şekilde erişildiği ve çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

ONLARCA SAHTE DİPLOMA VE EHLİYET ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildiğinde aynı suçlara ek olarak, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet suçlarından yürütülen ikinci dalga soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi.

Sahte diploma skandalının başrolü kendini de lise mezunu yapmış! Torbacı Mıhyeddin'le ilgili detaylar ortaya çıktı - 1. Resim

TÜM GÖZLER MIHYEDİN'DE...

Elde edilen delillerden sonra yapılan değerlendirmede ise en çok sahte diploma yapan ismin Adana'da yaşayan Mıhyedin Y. (29) olduğu öne sürüldü. Sanığın 3 Suriyeli adına hat çıkardığı, istediği kişilerin telefon numaralarına ulaştığı tespit edildi.

Sanığın daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi, Adana İl Milli Eğitim, Seyhan İlçe Milli Eğitim, Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

Sahte diploma skandalının başrolü kendini de lise mezunu yapmış! Torbacı Mıhyeddin'le ilgili detaylar ortaya çıktı - 2. Resim

KENDİSİNE DE SAHTE LİSE DİPLOMASI YAPMIŞ

Ortaokul mezunu olan sanığın girdiği sistemler sayesinde kendisini de lise mezunu yaptığı, bu yöntemle çok sayıda kişiye sahte diploma verdiği öne sürüldü. Operasyon çerçevesinde tutuklanan sanığın başta uyuşturucu satmak ve kullanmak olmak üzere 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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