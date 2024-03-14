Sahur vakti camide korkutan alevler

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mart 2024 07:48 - Güncelleme: 14 Mart 2024 09:46 - Güncelleme:

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Kocaeli'de, sahur vaktinde camiden yükselen dumanlar ekipleri alarma geçirdi. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.