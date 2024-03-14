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Haberler > Gündem > Sahur vakti camide korkutan alevler

Sahur vakti camide korkutan alevler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de, sahur vaktinde camiden yükselen dumanlar ekipleri alarma geçirdi. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Vahdet Cami'nin imam odası kısmında sahur vakti çıktı.

Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu, adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahur vakti camide korkutan alevler - 1. Resim

Yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri caminin içine dolan dumanı tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Sahur vakti camide korkutan alevler - 2. Resim

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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