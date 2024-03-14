Sahur vakti camide korkutan alevler
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de, sahur vaktinde camiden yükselen dumanlar ekipleri alarma geçirdi. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Vahdet Cami'nin imam odası kısmında sahur vakti çıktı.
Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu, adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri caminin içine dolan dumanı tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı