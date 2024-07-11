Sakarya'da gençlerin 'Kız' kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar var

Sakarya'da kız meselesi yüzünden 7 genç birbirine girdi. Bıçakların çekildiği kavgada 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli canından oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay Hendek ilçesinde yaşandı, iki grup arasında başlayan kavganın sebebi ise 'kız meselesi' çıktı. A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi.

4 KİŞİ BIÇAKLANDI

7 gencin karıştığı bıçaklı kavgada Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

18 YAŞINDA MEHMET ALİ CANINDAN OLDU

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ali Dertli olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat etti. Diğer 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.