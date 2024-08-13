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Sakarya’da şaşırtan ilan: Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya’da şaşırtan ilan: Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arazisindeki caminin yapımına ev karşılığında izin verdiğini ancak kendisine ev verilmediğini iddia eden Cengiz Alkan adlı kişi, camiyi 7 milyon TL'ye satılığa çıkardı. Yıllardır kirada oturan Alkan, “Çocuklarım ve ailem ev istiyor” dedi.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. Ev vaadi yerine getirilmeyen adam çareyi camiyi satılığa çıkarmakta buldu.

Sakarya’da şaşırtan ilan: Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı! - 1. Resim

ŞİKAYETTE BULUNDU, ÇÖZÜM OLMADI

İddiaya göre, Cengiz Alkan isimli vatandaş, ev vaadi ile arazisine cami yapılmasına müsaade verdi. Kendisine verilen vaadin yerine getirilmediğini ileri süren Alkan, gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadığını aktardı. 

Sakarya’da şaşırtan ilan: Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı! - 2. Resim

“CAMİ SATILIKTIR” DİYE PAYLAŞTI

Bunun üzerine ilginç bir yönteme başvuran Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden, “Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare” paylaşımında bulundu.

Sakarya’da şaşırtan ilan: Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı! - 3. Resim

GELEN PARAYLA EV ALMAK İSTİYOR

Alkan, “Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı, 2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi. Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı” dedi. 

Sakarya’da şaşırtan ilan: Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı! - 4. Resim

“YILLARDIR KİRADA OTURUYORUM”

Yıllardır kirada oturduğunu belirten Alkan, konuşmasının devamında “Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi. Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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