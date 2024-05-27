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Şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftara arabasıyla çarpıp kaçtı, o anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafikkazasi, Galatasaray, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa’da bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan grubun arasından geçtikten sonra geri geri gelip, elini kaldırarak kendisine doğru koşan taraftara çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde iddiaya göre bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların olduğu kalabalığın arasından geçti. Ardından ara sokağa dönen sürücü geri geri gelip; elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara çarptı.

DURUMU AĞIR

Çarpmanın etkisiyle Tunç savrularak yere düşerken; sürücü ise gaza basarak kaçtı. Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan taraftarın beyin kanaması geçirip, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün taraftarların arasından geçtiği görülüyor. Bir taraftarın elini kaldırarak araca doğru koştuğu; otomobilin de şahsa çarptığı kameraya yansıyor. Taraftarın savrularak yere düştüğü otomobil sürücüsünün ise gaza basarak kaçtığı yansıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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