Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Samsun’da balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun’da balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hastanede çocuklarının ölüm haberini alan ailenin acı dolu feryatları yürekleri dağladı.

Feci olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 

Samsun’da balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

DENGESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 7 yaşındaki Mustafa Mohammed Husseın, 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. 

Samsun’da balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 2. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

Yere düşerek ağır yaralanan Irak uyruklu çocuk, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinin acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Samsun’da balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 3. Resim

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuklarının ölüm haberini alan ailesi hastanede sinir krizleri geçirdi. Acılı anne Nour Husseın'nın feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den katılım olacak mı? Resmi açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir süredir haber alınamıyordu! 21 yaşındaki gençten acı haber - GündemBir süredir haber alınamıyordu! 21 yaşındaki gençten acı haberNaci Görür İstanbul'un o noktasını işaret etti! Zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip - Gündem"Zemini dinamitle kırılacak kuvvete sahip"Günlerdir aranıyordu! Genç kadın bulundu, ifadesi hayrete düşürdü - GündemGünlerdir aranıyordu! Genç kadının ifadesi hayrete düşürdüFaşist İsrailli Bakan Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın! Fanatik Yahudiler yerlere kapandı - GündemBir ayda Mescid-i Aksa'ya ikinci baskınSivas'ta 4.1'lik deprem! İşte ilk veriler - GündemKorkutan deprem! İşte ilk verilerTekirdağ'da dehşet anları! Tartıştığı kişiye tüp fırlattı - GündemBakkalda dehşet anları! Tartıştığı kişiye tüp fırlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...