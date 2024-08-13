Samsun’da balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hastanede çocuklarının ölüm haberini alan ailenin acı dolu feryatları yürekleri dağladı.
Feci olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 7 yaşındaki Mustafa Mohammed Husseın, 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ
Yere düşerek ağır yaralanan Irak uyruklu çocuk, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinin acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çocuklarının ölüm haberini alan ailesi hastanede sinir krizleri geçirdi. Acılı anne Nour Husseın'nın feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı