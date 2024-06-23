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Samsun'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından hem darbedildi hem de aracı parçalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da trafikte tartıştığı kişiler tarafından hem darbedildi hem de aracı parçalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'daki trafikte anlaşmazlık yaşayan iki grup arasında tartışma çıktı. Ailenin bulunduğu araca saldıranlar, hem otomobile ciddi zarar verdi hem de araçtakileri darbetti. Bebeğiyle aracında kalan kadın ağlayarak o anları kaydetti.

Samsun'da trafikte anlaşmazlık yüzünden saldırıya uğrayan aile darp edilip araçlarının da camı kırılarak dehşet yaşadı. Olayla ilgili gözaltı alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından hem darbedildi hem de aracı parçalandı - 1. Resim

BEBEĞİN OLDUĞU OTOMOBİLE SALDIRIP AİLEYİ DARBETTİLER

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerinde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından hem darbedildi hem de aracı parçalandı - 2. Resim

Edinilen bilgiye göre, trafik anlaşmazlığı sebebiyle Seyit O.Ö. (31), Latif Ö. (70) ve Kamuran Ö. (50) tekme ve yumruk ile vurulmak suretiyle darp edilip, tehdit ve hakarete uğrayıp içende 6 aylık bebeğin de bulunduğu otomobillerinin ön camı kırılarak dehşeti yaşadılar.

Samsun'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından hem darbedildi hem de aracı parçalandı - 3. Resim

Darp edilen ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili A.R.Ö. (46) ve oğlu Y.Ö. (17) Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavak Adliyesine sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, babası A.R.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından hem darbedildi hem de aracı parçalandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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