Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Samsun'daki yol çalışmasında 'altın dolu küpler bulundu' iddiası gündem oldu! Gerçek hayal kırıklığı yaşattı

Samsun'daki yol çalışmasında 'altın dolu küpler bulundu' iddiası gündem oldu! Gerçek hayal kırıklığı yaşattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;daki yol çalışmasında &#039;altın dolu küpler bulundu&#039; iddiası gündem oldu! Gerçek hayal kırıklığı yaşattı
Samsun, Tekkeköy, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'daki yol genişletme çalışmasında bulunan kütle altın dolu küp sanıldı. İddianın sosyal medyada gündem olmasıyla, yöre sakinini il dışından arayanlar oldu. Gerçeğin ortaya çıkması ise herkesi şoke etti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde belediye ekipleri tarafından yol genişletme çalışması yapıldı. Kazı sırasında bulunan bir kütle "küpler içinde altın bulundu" iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla herkes hayal kırıklığı yaşadı.

Samsun'daki yol çalışmasında 'altın dolu küpler bulundu' iddiası gündem oldu! Gerçek hayal kırıklığı yaşattı - 1. Resim

"KÜPLERLE ALTIN BULUNDU" DENİLDİ, İL DIŞINDAN ARANDILAR

Tekkeköy'ün Yavuzlar, Çinik ve Bakacak Mahallesi arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışması başlatıldı.

İş makineleri ile yapılan yol genişletme çalışması sırasında 'küpler içinde altın bulunduğu' iddiası sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı. Söylenti çevrede heyecana yol açtı ve yöre sakinlerini il dışından arayanlar oldu.

Samsun'daki yol çalışmasında 'altın dolu küpler bulundu' iddiası gündem oldu! Gerçek hayal kırıklığı yaşattı - 2. Resim

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olayın asılsız olduğunu belirten Yavuzlar Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş ve Çinik Mahallesi Muhtarı Soner Ar, 'altın bulundu' söylentilerinin halk arasında yayıldığını, il dışından kendilerini telefonla arayanların olduğunu, yol yapım çalışması sırasında 40-50 yıllık bir tuvalet çukuru ortaya çıkınca vatandaşların burada altın bulunduğunu sandığını söyledi.

Bakacak Mahallesi Azası İsmail Karabölük, 'altın bulundu' söylentisinin doğru olmadığını ifade etti. Müze Müdürlüğü yetkilileri de olayın asılsız olduğunu bildirdi.

Samsun'daki yol çalışmasında 'altın dolu küpler bulundu' iddiası gündem oldu! Gerçek hayal kırıklığı yaşattı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polonya'da maden faciası! Ölü ve yaralılar varGalatasaray'dan kötü prova! Genç yıldızın dublesi yetmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bebeğini poşet içinde Kastamonu'da bir çöp konteyneri yanına atan kadın tahliyesini istedi - GündemPişkince kendini savunduPendik'te maganda kurşunu boynundan girip ağzında kalmıştı! Yanlış tutuklamanın ardından gerçek failler yakalandı - GündemYanlış tutuklama yapılmıştı! Gerçek failler yakalandıSamsun'da evi sigara üretim fabrikasına çevirenlere operasyon - GündemSamsun'da 2 eve operasyon! Polisler şaşkına döndüBaşıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Kanun teklifi diğer partilere sunuldu - GündemBaşıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor!Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP genel başkanını seçti - GündemSHP'nin genel başkanı belli olduErdoğan NATO liderler zirvesinde! Toplantı sonrası peş peşe görüşmeler - GündemToplantı sonrası peş peşe görüşmeler
Sonraki Haber Yükleniyor...