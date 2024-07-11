Samsun'daki yol çalışmasında 'altın dolu küpler bulundu' iddiası gündem oldu! Gerçek hayal kırıklığı yaşattı

Samsun'daki yol genişletme çalışmasında bulunan kütle altın dolu küp sanıldı. İddianın sosyal medyada gündem olmasıyla, yöre sakinini il dışından arayanlar oldu. Gerçeğin ortaya çıkması ise herkesi şoke etti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde belediye ekipleri tarafından yol genişletme çalışması yapıldı. Kazı sırasında bulunan bir kütle "küpler içinde altın bulundu" iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla herkes hayal kırıklığı yaşadı.

"KÜPLERLE ALTIN BULUNDU" DENİLDİ, İL DIŞINDAN ARANDILAR

Tekkeköy'ün Yavuzlar, Çinik ve Bakacak Mahallesi arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışması başlatıldı.

İş makineleri ile yapılan yol genişletme çalışması sırasında 'küpler içinde altın bulunduğu' iddiası sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı. Söylenti çevrede heyecana yol açtı ve yöre sakinlerini il dışından arayanlar oldu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olayın asılsız olduğunu belirten Yavuzlar Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş ve Çinik Mahallesi Muhtarı Soner Ar, 'altın bulundu' söylentilerinin halk arasında yayıldığını, il dışından kendilerini telefonla arayanların olduğunu, yol yapım çalışması sırasında 40-50 yıllık bir tuvalet çukuru ortaya çıkınca vatandaşların burada altın bulunduğunu sandığını söyledi.

Bakacak Mahallesi Azası İsmail Karabölük, 'altın bulundu' söylentisinin doğru olmadığını ifade etti. Müze Müdürlüğü yetkilileri de olayın asılsız olduğunu bildirdi.