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    • Sanayi kentlerinde deprem korkusu, acil eylem planı devreye sokulmadı

    Deprem uzmanları yakın dönemde Marmara Bölgesi’ni etkileyecek büyük bir deprem beklerken, ekonomi çevreleri muhtemel bir depremde ekonomik yapının devamlılığını sağlamak için sanayi tesislerini de kapsayan acil bir eylem planının devreye sokulması gerektiğini belirtiyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sanayi kentlerinde deprem korkusu, acil eylem planı devreye sokulmadı
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    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye’nin 2023’te gerçekleştirdiği 256 milyar dolarlık ihracatın yüzde 51’lik kısmı İstanbul, Kocaeli ve Bursa’dan sağlandı. Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, “1999 yılındaki depremde Marmara Bölgesi ihracatın yüzde 65’ini, karşılarken günümüzde bu rakam yüzde 70 seviyesine kadar ulaşmış gözüküyor. Marmara Bölgesi sanayi cirosunu ve çalışan sayısının yarısını oluşturuyor. Hem vergilerin yüzde 60’ı, millî gelirin yaklaşık yüzde 45’i bu bölgeden üretiliyor” dedi. 1999 yılındaki depremin maliyetinin günümüz rakamlarıyla 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan İncekara “O zamanlar GSYH 256 milyar dolar düzeyindeydi. Günümüzde GSYH’nin ve borçluluğun dört kat büyüdüğünü ve ihracatın da yakın oranla büyüdüğünü düşünürsek, günümüzde maliyet açısından bakıldığında katlanarak artabileceğinin altını çizmek gerekiyor” diye konuştu. 

    NELER YAPILMALI?

    Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, alınabilecek kritik tedbirleri şu şekilde açıkladı: Özellikle sanayinin tarım arazilerine zarar vermeden taşınabilmesi, nüfus yoğunluğunun başka illerde yaşam seviyesini ve kalitesini yükseltecek şekilde seyreltilmesi, özellikle firmaların operasyonlarına devam edebilmesi için makine, yedek parça, operasyonel işlemlerini sürdürebilecek olan iletişim ve yedek güç gibi pek çok altyapısını sağlayabilmesi, Anadolu’nun lojistik, tedarik zinciri ve depreme daha dayanıklı altyapılarla perçinlenmesi, İstanbul içerisindeki kritik altyapılar olarak ifade ettiğimiz yapıların kuvvetlendirilmesi, bina, okul, hastane, fabrika ve sanayinin güçlendirilebilecek olan şekilde tesis edilmesi gerekir.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Haberler > Gündem > Sanayi kentlerinde deprem korkusu, acil eylem planı devreye sokulmadı
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