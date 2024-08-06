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Saniye saniye kamerada: Boğazına ekmek parçası kaçtı, arkadaşı hayatını kurtardı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Saniye saniye kamerada: Boğazına ekmek parçası kaçtı, arkadaşı hayatını kurtardı!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soluk borusuna ekmek parçası kaçan lokantadaki tezgahtar, çalışma arkadaşının Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir lokantada çalışan Nazım Kazdal'ın boğazına ekmek parçası kaçtı.

HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI

Durumu fark eden çalışma arkadaşı Bahadır Kayagil, Heimlich manevrasıyla Kazdal'ın boğazındaki ekmek parçasını çıkararak nefes almasını sağladı.

Saniye saniye kamerada: Boğazına ekmek parçası kaçtı, arkadaşı hayatını kurtardı! - 1. Resim

Kayagil'in iş arkadaşına müdahalesini güvenlik kamerası görüntüledi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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