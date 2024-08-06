Saniye saniye kamerada: Boğazına ekmek parçası kaçtı, arkadaşı hayatını kurtardı!
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soluk borusuna ekmek parçası kaçan lokantadaki tezgahtar, çalışma arkadaşının Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir lokantada çalışan Nazım Kazdal'ın boğazına ekmek parçası kaçtı.
HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI
Durumu fark eden çalışma arkadaşı Bahadır Kayagil, Heimlich manevrasıyla Kazdal'ın boğazındaki ekmek parçasını çıkararak nefes almasını sağladı.
Kayagil'in iş arkadaşına müdahalesini güvenlik kamerası görüntüledi.
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Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı