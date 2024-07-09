Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şanlıurfa'da feci kaza! İki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa'da feci kaza! İki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da feci kaza! İki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Trafik Kazası, Yaralılar, Kurtarma Operasyonu, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda 7 kişi yaralandı, içlerinde durumu ağır olanlar var...

M.B. yönetimindeki otomobil, kırsal Yusuf Kuyu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Aralarında sürücülerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken içlerinden bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Van'da sele kapılan minibüs devrildi, yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van'da sele kapılan minibüs devrildi, yaralılar var - GündemVan'da sele kapılan minibüs devrildi, yaralılar varCHP lideri Özel ısrarcıydı... AK Parti erken seçim defterini kapattı - GündemEn az 3 yıl seçim yokCumhurbaşkanı Amerika'ya gidiyor... Çantasında 4 dosya var - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gidiyorPKK’ya süratli ve sürekli operasyon! Terör örgütüne nefes aldırılmıyor - GündemPKK’ya süratli ve sürekli operasyonKonteyner çarşıda yangın dehşeti! Patlamalar meydana geldi - GündemKonteyner çarşıda yangın dehşeti! Patlamalar meydana geldiOrta Doğu’nun sıra dışı siyasetçisi Mahmud Ahmedinejad TGRT Haber'de - GündemOrta Doğu’nun sıra dışı ismi Ahmedinejad TGRT Haber'de
Sonraki Haber Yükleniyor...