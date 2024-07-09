Şanlıurfa'da feci kaza! İki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Temmuz 2024 04:49 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 05:01 - Güncelleme:

Trafik Kazası, Yaralılar, Kurtarma Operasyonu, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda 7 kişi yaralandı, içlerinde durumu ağır olanlar var...