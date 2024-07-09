Şanlıurfa'da feci kaza! İki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda 7 kişi yaralandı, içlerinde durumu ağır olanlar var...
M.B. yönetimindeki otomobil, kırsal Yusuf Kuyu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
CAN PAZARI YAŞANDI
Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Aralarında sürücülerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken içlerinden bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı