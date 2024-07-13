Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Viranşehir karayolu Eyyüp Nebi Kavşağında sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Merve K.(19), Tuana K.(17), Nurcan K.(47), Şerif Ali K.(5) ve Mehmet K.(52) yaralandı.
DURUMLARI CİDDİ
Yaralılar, ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Merve K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı