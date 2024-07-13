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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa, Viranşehir, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Viranşehir karayolu Eyyüp Nebi Kavşağında sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Merve K.(19), Tuana K.(17), Nurcan K.(47), Şerif Ali K.(5) ve Mehmet K.(52) yaralandı.

Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - 1. Resim

DURUMLARI CİDDİ

Yaralılar, ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Merve K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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