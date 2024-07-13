İki otomobilin çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 6 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Osman Demirbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki araçta bulunan 6 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza n edeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.