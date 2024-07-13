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İki otomobilin çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İki otomobilin çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 6 yaralı
Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Osman Demirbilek'in kullandığı 32 AT 903 plakalı otomobil, Yunak-Ankara kara yolu Dörtyol Birimler Kavşağında Özkan Savaş yönetimindeki 06 DUG 194 plakalı otomobille çarpıştı.
 
İki otomobilin çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 6 yaralı - 1. Resim

SÜRÜCÜ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Osman Demirbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki araçta bulunan 6 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza n edeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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