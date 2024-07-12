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Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti! Bakın o cisim ne çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Atık Varil, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların, suda akıntıya kapılan hareketsiz bir cisim gördükleri ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ceset olabilme ihtimaline karşı hızla bölgeye ulaşan ekipler, dalgakıranlar arasında takılı kalan atık varili sudan çıkarınca herkes rahat bir nefes aldı.

Karasu Sahili Doğu Karadeniz Caddesi üzeri 16 ile 17 kule arasında vatandaşlar tarafından suda bir cisim görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

CANKURTARANLAR AKIN ETTİ

Vatandaşların, “Su üzerinde hareketsiz bir cisim akıntıyla sürükleniyor” ihbarının ardından dalgıç ekipleri, sahil güvenlik botu, cankurtaran botu ve jet ski ile kısa sürede bölgeye gitti.

Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti! Bakın o cisim ne çıktı - 1. Resim

ATIK VARİL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hareketsiz cismin dalgakıranların arasına girerek kayalıklara takıldığını gören ekipler, kayalıklara çıktı. Görülen cismin atık varil odluğu anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı. Uzun uğraşlar neticesinde halatla bağlanan ve içi dolu olduğu öğrenilen varil, cankurtaran ekiplerinin de yardımıyla Sahil Güvenlik komutanlığı botuna bağlandı. Bulunduğu yerden çıkartılan varil, limana götürülerek belediye ekiplerine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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