İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakimliğe sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e yükseldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Sarıgül ailesinin de adının geçtiği kara para aklama soruşturmasında yeni kararlar açıklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Hakimlik, şüpheliler Z.S. ve A.S.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler M.B., G.B., Y.D., E.K.Ü., H.K.A. ve H.H. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmedildi.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 22'den 24'e yükseldi.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme! 2 tutuklama daha

SARIGÜL AİLESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları araştırılıyor.

Soruşturma dosyasında, söz konusu paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddiaları da bulunuyor.

Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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