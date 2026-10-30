Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, istifasının sebebini ise ‘partisini bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak’ olarak gösterdi.

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Geçtiğimiz günlerde Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması için müracatta bulunacağını açıklayan Mustafa Sarıgül'den yeni bir açıklama daha geldi. Sarıgül, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıgül, şu ifadelere yer verdi.

Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim.

‘MÜRACAAT EDECEĞİM’ DEMİŞTİ

Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde hakkındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına müracaat edeceğini açıklamıştı.

Mustafa Sarıgül Yeni Parti üyeliğinden istifa etti

Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin iddiaları reddederken, bazı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını da bildirmişti.

Öte yandan Sarıgül'ün talebine yeşil ışık yaktıklarını ifade eden Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Biz bu düşüncesini olumlu karşıladık. Şu anda Yeni Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır" demişti.

“YENİ PARTİ İLE İLİŞKİSİ YOK”

PM'de kurultay sürecinin de gündeme geldiğini aktaran Parti Sözcüsü Zeynel Emre, şunları söylemişti:

"Kurultayımızın 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması, 14 Kasım saat 10.00'da başlaması, 2 gün sürmesi konusunda oy birliğiyle karar aldık. 5 Kasım'a kadar üye olanlar, 8 Kasım'da gerçekleşecek genel başkan ön seçiminde oy kullanabilecek. Yeni Parti iktidarında, gerek Siyasi Partiler Kanunu'nun daha demokratikleşmesi gerekse de bu tip seçimlerin ön seçim değil, doğrudan seçim olarak yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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