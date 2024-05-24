Sarıiyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren Yoosef Bagherian Gharehtapeh'e ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Sarıiyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh, ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bindiği taksinin sürücüsü Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlının cezası belli oldu.

Yoosef Bagherian Gharehtapeh, ilk kez hakim karşısına çıktı ve savunmasında hiçbir şey hatırlamadığını söylemedi.

Zanlı ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırıldı.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Durusmada ilk kez savunma yapan sanık, görüntüleri izlediğini ancak hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Öldürme niyeti olmadığını söyleyen sanık, üzgün olduğunu söyledi.

Türkiye'ye yeni geldiğini ve kaçak yollardan girmediğini söyleyen sanık, "Taksiye gezdirir diye bindim. Olaydan sonra çok korktum intihar etmeyi düşündüm" dedi.

Sanığın ardından söz verilen Yaşar Yanıkyürek'in oğlu ise "Canice bir cinayet işlenmiştir. Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı ve bilerek bir cinayet işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İLK DURUŞMADA KARAR VERİLDİ

Savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'i, "nitelikli kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırdı.