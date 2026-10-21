Sarıyer teklif etti, İBB onayladı! Bakan Kurum’dan Özgür Özel'in 'Ayazağa' iddiasına tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Özgür Özel’in Ayazağa’daki projeye ilişkin iddialarına sert tepki gösterdi. Projenin Sarıyer Belediyesinin teklifi ve İBB’nin onayıyla hayata geçirildiğini belirten Kurum, İBB’nin projeye ortak olduğunu da söyledi. “Göz göre göre yalan söylüyor” diyen Kurum, bakanlığın 950 hak sahibinin mağduriyetini gidermek için ruhsat sürecini yürüttüğünü açıkladı.

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Yeni Parti lideri Özgür Özel’in Ayazağa’daki projeye yönelik iddialarına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’dan cevap geldi. Partisinin grup toplantısı öncesinde konuşan Kurum, Sarıyer Belediyesi ve İBB’nin projedeki rolüne dikkat çekerek bakanlığın, hak sahiplerinin başvurusu üzerine ruhsat sürecini yürüttüğünü belirtti.

Özgür Özel

“BİZİ SUÇLADIĞI PROJENİN ORTAĞI İBB”

Projenin 2022 yılında Sarıyer Belediyesinin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin onayıyla uygulamaya geçtiğini söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Bey'in açıklamasını dün hep birlikte duyduk. Bir muhalefet genel başkanının konulardan bu kadar habersiz olacağını düşünmüyorum. Özgür Bey göz göre göre yalan söylüyor, iftira atıyor, iftira siyaseti yapıyor.”

İBB’nin söz konusu projede ortaklığı bulunduğunu da belirten Kurum, “Arsadan kaynaklı 1 milyar 100 milyon lira değerinde mülkiyete konu bir ortaklığı söz konusu. Bizi suçladığı projenin ortağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

“950 HAK SAHİBİ VATANDAŞIMIZ BİZE BAŞVURDU”

Bakanlığın projeye dahil olmasının gerekçesini de açıklayan Kurum, ruhsat sürecinin uzaması üzerine 950 hak sahibinin kendilerine başvurduğunu söyledi.

Vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla harekete geçtiklerini belirten Kurum, “Biz de vatandaşımızın mağduriyetinin uzamaması için ruhsatın sürecini yürüttük. Vatandaşımızın bir an önce evine kavuşması için bu iradeyi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

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SEL FELAKETİNDE BELEDİYELERE SORUMLULUK ELEŞTİRİSİ

Ayazağa’da yaşanan sel felaketine de değinen Kurum, derelerin ıslah edilmemesini ve altyapının yetersizliğini felaketin nedenleri arasında gösterdi. Bu konuda belediyelerin sorumlu olduğunu savunan Kurum, Özel’in henüz Ayazağa’ya gitmediğini söyledi.

Bölgede can kayıpları yaşandığını ve esnafın zarar gördüğünü hatırlatan Kurum, “Bunun da sorumlusu doğrudan belediyelerdir” diye konuştu.

Özel’in açıklamalarını “algı siyaseti” olarak nitelendiren Kurum, “Bu yaptığı girişimler hiçbir şekilde belediyelerinin yolsuzluklarını örtemeyecek” sözleriyle belediyelere yönelik suçlamalarını sürdürdü.

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DERE ÜZERİNDEKİ İŞGALLİ YAPILAR YIKILIYOR

Ayazağa’daki kaçak yapıların yıkımına devam edildiğini açıklayan Bakan Kurum, çalışmaların valilik koordinasyonunda yürütüldüğünü bildirdi.

Kurum, “Maalesef bugüne kadar bir irade ortaya koyulmamış. Biz de bu iradeyi koyuyoruz ve derenin üzerinde işgalli yapıların yıkımını valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. İnşallah belediye de sorumluluklarını yerine getirecek” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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