Sarıyer'de mahalleli isyan etti! "Ümraniye çöplüğü gibi patlayacağız"

İstanbul Sarıyer'de belediyeye ait araziye dökülen atıklar, çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Kötü koku, gürültü ve farelerden şikâyet eden mahalle sakinleri, İSKİ ve belediye yetkililerine seslenerek çözüm istedi. Evlerinde cam açamadıklarını söyleyen bir vatandaş, "Ümraniye çöplüğünü hatırlarsınız, patlamıştı. Yakında biz de öyle oluruz" dedi. Atık dökümünün yapıldığı alan dronla görüntülendi.

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Sarıyer Belediyesi'ne ait bir araziye atıkların dökülmesi sebebiyle çevrede oluşan koku ve gürültü vatandaşı çileden çıkardı. İSKi'ye tepki gösteren vatandaşlar, "Ümraniye çöplüğünü belki hatırlarsınız, patlamıştı. Yakında biz de öyle oluruz. Camları açamıyoruz. Yazıklar olsun" dedi. Adeta çöplüğe dönen arazi havadan görüntülendi.

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde yer alan ve Sarıyer Belediyesi'ne ait araziye gece gündüz fark etmeksizin dökülen lağım ve atıklar çevrede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) tepki gösteren vatandaşlar, sesten ve kokudan evlerinde cam açamadıklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Öte taraftan atıkların döküldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çöplüğe dönen alan ise dron kamerası ile kaydedildi.

Sarıyerde mahalleli isyan etti! Ümraniye çöplüğü gibi patlayacağız

"YAKINDA ÜMRANİYE ÇÖPLÜĞÜ GİBİ OLURUZ"

Sağlıklarının tehdit altında olduğunu belirten mahalleli Bahri Ferahlı, "Buraya ne döktükleri belli değil. Lağımları buraya döküyorlar. Yazın yağmur yağmadığı zaman toz içindeyiz. Gece saatlerinde bile ses yapıyorlar. Bütün komşular şikayetçi. Ümraniye çöplüğünü belki hatırlarsınız patlamıştı, yakında biz de öyle oluruz. Camları açamıyoruz. Yazıklar olsun. Ne belediye ne başka yetkililer bizimle ilgilenmiyor. Buraya gelin bir bakın dökülen topraklar neredeyse aşağı sokaklara indi. Sakin bir şekilde burada yaşamak istiyoruz. Doğduk büyüdük buradayız böyle bir şey görmedik. Koku, sinek durulmuyor. Belediyeyi arıyoruz sokakları ilaçlayın diyoruz. Bir tane araç gelmiyor. Şuradan çıkan fareler neredeyse kedi kadar. Kedi görse kedi kaçar. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Sarıyerde mahalleli isyan etti! Ümraniye çöplüğü gibi patlayacağız

ÜMRANİYE ÇÖPLÜĞÜ FACİASINDA NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Hekimbaşı çöplüğünde 28 Nisan 1993 tarihinde meydana gelen patlama, Türkiye'nin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Çöp yığınları arasında biriken metan gazının patlaması sonucu tonlarca atık, çöplüğün yakınındaki gecekonduların üzerine kaydı. 39 kişinin hayatını kaybettiği faciada, 12 kişinin cansız bedenine ulaşılamadı. Olaydan yaklaşık iki yıl önce hazırlanan bilirkişi raporunda metan gazı patlaması tehlikesine dikkat çekildiği ortaya çıktı. Facia, atık depolama alanlarındaki güvenlik önlemleri ve denetim eksikliklerini Türkiye'nin gündemine taşıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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