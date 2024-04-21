Şartlar belirlendi! Cemevlerine destek için sayaç ayrımı zorunlu

CHP'li başkan adayı polemiğe neden oldu: Cami ve cemevine 'kümes-tilki' benzetmesi

CHP'li başkan adayı polemiğe neden oldu: Cami ve cemevine 'kümes-tilki' benzetmesi

Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin karşılanmasına dair şartlar belirlendi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinden karşılanacak. Destekten yararlanmak için cemevinin bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunulacak.

ŞARTLAR BELİRLENDİ

Cemevinin aydınlatma amaçlı enerji tüketimi ile diğer amaçlara yönelik enerji tüketiminin sayaçlarda ayrılması zorunlu olacak. Bu işlemi il müdürlüğünün teknik personeli yapacak. Aydınlatma faturaları son ödeme tarihinden en az 7 gün öncesi, her ay düzenli olarak il müdürlüğüne iletilecek. Aydınlatma gideri ödenen cemevleri her yıl yerinde kontrol edilecek.

Cemevi dışında kaldığı tespit edilen, ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri ödenmeyecek. Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, kesme-bağlama bedeli gibi her türlü bedel abone tarafından karşılanacak.