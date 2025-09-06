Savcı katili daha önce de mekânı basmış! Yakın arkadaşı gazetemize konuştu

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın üniversiteden arkadaşı olan eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetemize konuştu.

Çetin “Ercan, üç yıl kadar önce, orada işe başlayan katil zanlısı Mustafa Can Gül’e ‘Seni bir okula kaydettirelim, motor meslek lisesine git. Elinde bir mesleğin olsun, bir altın bileziğin olsun. Böyle garsonlukla olmaz’ demişti. Daha sonra restoran sahibi, o kişinin uyuşturucu kullandığını fark edince işine son vermiş. Ardından birkaç kez gelmiş, hatta restoranı basmaya kalkışmış, içeri alınmayınca camı, çerçeveyi kırmış. Ailesi devreye girmiş, yalvarıp rica etmişler. Husumet dediği de işten çıkarılmasına dayanıyordur” diye konuştu.

"KİMSENİN ALACAĞINI BIRAKACAK BİRİ DEĞİLDİ"

Çetin, Kayhan’ın çoğunlukla eşofmanını giyip, o restorana gittiğini, insanlarla oturup sohbet ettiğini ve insanlarla sıcak bir iletişimi olduğunu ifade etti. Katil zanlısının ifadesinde yer alan ‘Bana 150 bin lira borcu vardı, bu sebeple tartıştık’ şeklindeki iddialara cevap veren Çetin “Ercan Bey oranın ortağıysa bile ben bilmiyorum. Eğer ortak değilse zaten konuşacak bir şey yok. Ben, kendisini savunmak için böyle konuştuğunu düşünüyorum. Savcı Bey kimsenin alacağını bırakacak biri değildi” dedi.

Öte yandan savcıya yakın bir başka isim, savcının çok babacan biri olduğunu, katil zanlısı Gül’e daha önce öğüt verici konuşmalar yaptığını, zanlının da bu yakınlıktan kaynaklı savcıdan sık sık borç istediğini söyledi.

SAVCIYA VEDA

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın cenazesi toprağa verildi. Kayhan için, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kayhan’ın ailesinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kayhan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.